Приамурье отправило на подшефную территорию ДНР детское питание и портфели
Благовещенск, 2 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В Амвросиевский район Донецкой Народной Республики привезли гуманитарную помощь от жителей Амурской области. Люди получат ранцы для школьников и детское питание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Глава Приамурья посетил Амвросиевский район ДНР
Питание получат 162 ребёнка, портфели и канцтовары — 255 школьников. Также в гуманитарном грузе отправили абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов, пояснил губернатор региона Василий Орлов.
Определить потребности жителей Амвросиевского района помог визит рабочей группы на эту территорию. Помощь людям передадут в течении недели.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам посещения Амвросиевского района Василий Орлов заявлял, что муниципалитет нуждается в помощи по подготовке к учебному году и отопительному сезону. Над этой территорией Амурская область взяла шефство.