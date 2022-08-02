Благовещенск, 2 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. В Амвросиевский район Донецкой Народной Республики привезли гуманитарную помощь от жителей Амурской области. Люди получат ранцы для школьников и детское питание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе правительства региона.

ParentingPatch Детское питание

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Питание получат 162 ребёнка, портфели и канцтовары — 255 школьников. Также в гуманитарном грузе отправили абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов, пояснил губернатор региона Василий Орлов.

«Всё это мы закупили по просьбе органов социальной защиты района за счёт благотворительных средств, которые пожертвовали жители Амурской области. Благодарен каждому, кто перечислил деньги на специальный счет, наша с вами поддержка очень важна людям», — отметил глава региона.

Определить потребности жителей Амвросиевского района помог визит рабочей группы на эту территорию. Помощь людям передадут в течении недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам посещения Амвросиевского района Василий Орлов заявлял, что муниципалитет нуждается в помощи по подготовке к учебному году и отопительному сезону. Над этой территорией Амурская область взяла шефство.