Рига, , 05:18 — REGNUM Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов был задержан службой государственной безопасности Латвии (СГБ) по подозрению в действиях «в интересах России». Об этом 1 августа сообщает агентство LETA.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уточняется, что задержание экс-депутата произошло 30 июля, а 1 августа суд санкционировал арест Панкратова. Уголовное дело начато по статьям о «преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений», а также по статье о нарушении международных санкций, установленных Евросоюзом.

Как утверждают сотрудники СГБ, экс-депутат Рижской дум, якобы публично поддерживал спецоперацию России на Украине и распространял ложную информацию о Латвии и её союзниках. Кроме того, спецслужбы уверяют, что Панкратов сотрудничал с лицом, вошедшим в санкционный список Евросоюза.

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