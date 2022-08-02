Красноярск, 2 августа, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Во вторник, 2 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +20… +22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Лето. Фонтаны на Театральной площади

В 8:50 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью со 2 на 3 августа ожидается до +12… +15 °C, облачно, без осадков.

Скорость северного ветра 4−9 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В среду, 3 августа, в Красноярске до +18… +20 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью — до +11… +13 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В четверг, 4 августа, в Красноярске ожидается до +17… +19 °C днём и до +10… +12°C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 2 августа в центральных и южных районах Красноярского края, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в Хакасии и Туве местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

На юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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