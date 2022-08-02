Якутск, , 05:22 — REGNUM За сутки в Якутии выявили 119 случаев (днём ранее — 101) заражения коронавирусной инфекцией. В том числе почти 43% заболевших — жители Якутска, сообщил 2 августа телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

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В больницы попали восемь человек, выздоровели — трое. Всего в ковидных госпиталях проходят лечение 7,5% пациентов, у которых обнаружен COVID-19.

«Все тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в госпитализации нуждались 56 пациентов с COVID-19, 27 июля — 62, 28 июля — 102.