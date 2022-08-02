Якутск, 2 августа, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Среднеколымском районе Якутии спасатели эвакуировали на вертолёте мужчину и его собаку. Они находились в зимовье, расстояние от которого до кромки лесного пожара составляло всего 300 метров, сообщил 1 августа телеграм-канал службы спасения Якутии.

(сс) skeeze Лесной пожар

Читайте также: В Якутии пропали три сотрудника подразделения по тушению лесных пожаров

Якутянину помогли собраться, часть его вещей оставили в лодках на озере. Мужчина и собака улетели вместе со спасателями на вертолёте Ми-8 в село Налимск.

«Мужчина в первой помощи не нуждался, жалоб на здоровье не поступало», — подчеркнули в службе спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оймяконском районе ищут троих работников федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана». Сотрудники подразделения пропали в районе посёлка Усть-Нера.