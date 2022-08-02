Сува, 2 августа 2022, 05:04 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы у берегов островного государства Фиджи, сообщает Государственное геологического бюро Австралии.

Фиджи
Фиджи
(сс) kyle post

По его данным, эпицентр находился возле острова Вануа Балаву. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 547 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в 29 километрах от города Ченгтун на глубине девяти километров. По предварительным данным, разрушений и жертв не было.