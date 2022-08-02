Петропавловск-Камчатский, , 05:01 — REGNUM На Камчатке вулкан Карымский утром 2 августа выбросил столб пепла на высоту до 5500 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Карымский вулкан 41.mchs.gov.ru

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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении вглубь полуострова. В населённых пунктах Елизовского района выпадение пепла не зафиксировано.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация была объявлена для людей, проживавших в районах, прилегающих к вулкану Сакурадзима на юго-западе Японии, в связи с продолжением его вулканической активности.