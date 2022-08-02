Владивосток, 2 августа, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 2 августа вручил участникам спецоперации государственные награды и возложил цветы к памятнику генералу армии Василию Маргелову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В торжественном митинге в воинской части десантно-штурмового соединения в Уссурийске приняли участие депутаты краевого Законодательного Собрания, руководители администрации Уссурийска, представители духовенства, казачества, юнармейцы.

Олег Кожемяко поблагодарил десантников 83-й отдельной гвардейской бригады ВДВ за верную службу Отечеству и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и воинской удачи.

«Крылатая пехота по праву считается гордостью наших вооруженных сил. Мы с благодарностью вспоминаем десантников старшего поколения, кто проявил мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны. Помним воинов-десантников, выполняющих свой интернациональный долг в Афганистане, наводящих конституционный порядок в Чечне, миротворческие миссии в Абхазии, спецоперации в Сирии. Сегодня наши воины-десантники героически борются с нацизмом на Украине. Мы верим в мужество и твердость Вооруженных сил России. Правительство края будет делать все, чтобы семьи военнослужащих не остались без внимания, оказывалась помощь близким и родным. Чтобы воины-десантники чувствовали поддержку своих земляков. Так было, есть и будет», — подчеркнул глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём Воздушно десантных войск.