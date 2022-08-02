Токио, 2 августа, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 1 августа, в ходе обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), представил новую концепцию ядерного разоружения «Хиросимский план действий», которая должна стать «первым шагом на пути к безъядерному миру». Об этом 2 августа сообщает канцелярия главы японского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кисида. Япония

Кисида первым из японских премьер-министров принял участие в подобном мероприятии в Нью-Йорке, которое из-за пандемии коронавируса было перенесено с мая 2020 года на август 2022 года.

Фумио Кисида «Как премьер-министр из Хиросимы я считаю, что мы должны шаг за шагом принять все реалистичные меры к миру без ядерного оружия, каким бы трудным ни был этот путь. Самой отправной точкой этого усилия является ДНЯО… который служит краеугольным камнем международного режима ядерного разоружения и нераспространения в обеспечении международного мира и безопасности».

Кисида в своём выступлении перечислил пункты «дорожной карты», в числе которых назвал важность неприменения ядерного оружия, обеспечения прозрачности информации о нём теми государствами, которые им уже обладают, сохранения тенденции на сокращение глобального ядерного арсенала, обеспечения ядерного нераспространения, поощрения визитов в Хиросиму и Нагасаки.

Кисида также упомянул проблему ракетно-ядерного оружия КНДР и походя обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия в ходе осуществления «агрессии» против Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что ядерная война ни для кого не может закончиться хорошо.

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