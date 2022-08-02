Кисида представил «Хиросимский план» ядерного разоружения и обвинил Россию
Токио, 2 августа, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида 1 августа, в ходе обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), представил новую концепцию ядерного разоружения «Хиросимский план действий», которая должна стать «первым шагом на пути к безъядерному миру». Об этом 2 августа сообщает канцелярия главы японского правительства.
Кисида первым из японских премьер-министров принял участие в подобном мероприятии в Нью-Йорке, которое из-за пандемии коронавируса было перенесено с мая 2020 года на август 2022 года.
Кисида в своём выступлении перечислил пункты «дорожной карты», в числе которых назвал важность неприменения ядерного оружия, обеспечения прозрачности информации о нём теми государствами, которые им уже обладают, сохранения тенденции на сокращение глобального ядерного арсенала, обеспечения ядерного нераспространения, поощрения визитов в Хиросиму и Нагасаки.
Кисида также упомянул проблему ракетно-ядерного оружия КНДР и походя обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия в ходе осуществления «агрессии» против Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что ядерная война ни для кого не может закончиться хорошо.
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