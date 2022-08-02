Улан-Удэ, 2 августа, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Подросток 16-ти лет погиб в результате опрокидывания автомобиля, за рулём которого он находился, в Бурятии. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 20:00 мск на Заиграевской трассе, недалеко от Генеральских озёр, в пяти километрах от посёлка Сосновый бор. Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 16-летний подросток, не имевший прав вождения, не справился с управлением автомобилем и совершил опрокидывание.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте от полученных травм, ещё один подросток был госпитализирован, сейчас его состояние врачи называют критическим. Ещё два пострадавших пассажира, тоже подростки 2005 года рождения, отправились домой после оказания им медицинской помощи на месте.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Сотрудники полиции выясняют, по какой причине подросток оказался за рулём автомобиля.