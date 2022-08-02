Сеул, , 04:42 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 111 789 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 568 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что это рекордный показатель по приросту зараженных в Южной Корее за прошедшие три месяца. Эксперты считают, что рост заболеваемости связан со стремительным распространением подвида BA.5 штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло19 932 439. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 084 человека.