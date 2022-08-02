Рамалла , , 04:36 — REGNUM Подросток из Палестины погиб во время столкновений с военнослужащими израильской армии. Об этом сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

Флаги Палестины и Израиля

«Семнадцатилетний палестинец Дорар Кафарин погиб сегодня ночью в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу», — рассказали в ведомстве.

При этом палестинские СМИ утверждают, что военные Израиля арестовали несколько человек в Дженине. В связи с этим радикальные движения Палестины пообещали ответить силой, если Израиль не прекратит беспорядки на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля лидер ливанского движения «Хезболла» пригрозил Израилю ракетными ударами в случае обострения ситуации в спорных водах в Средиземном море. По его словам, израильские газовые станции находятся в зоне досягаемости ливанских ракет.