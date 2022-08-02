Москва, , 04:30 — REGNUM Переменная облачность, без осадков ожидается, согласно прогнозам метеорологов, в Москве. Об этом 1 августа сказано на сайте Гидрометцентра.

Жара в Москве. Ботанический сад Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Днём в городе температура воздуха составит +26…+28 градусов, ночью будет прохладнее, до +14…+16 градусов. Осадков ни днём ни ночью не ожидается.

Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный, скоростью 5-10 м/сек. Атмосферное давление составит днём 749-750 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве в конце недели ожидается жаркая погода, без осадков, а температура днём может подняться до +33 градусов.

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