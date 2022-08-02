Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал успешной операцию по ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири в Афганистане. Об этом он заявил в ходе выступления в Белом доме.

Война в Афганистане Globalresearch.ca

«Миссия была успешной. Никто из членов его семьи не пострадал, потерь среди гражданских нет», — заявил он.

Байден добавил, что выступает в связи с подтверждением успешности проведенной операции. При этом, по словам главы Белого дома, главаря террористов американские спецслужбы обнаружили в Кабуле ранее в 2022 году. Также он пообещал реагировать на угрозы со стороны террористов для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ сообщили о ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Подробностей на тот момент не предоставлялось, однако было анонсировано официальное обращение президента США Джо Байдена по этому вопросу.

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