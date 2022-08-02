Нейпьидо, , 03:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи на востоке Мьянмы, сообщает пресс-служба национального департамента метеорологии и гидрологии.

Последствия землетрясения ♒ ♒ ♒ ♒

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 29 километрах от города Ченгтун. Очаг сейсмособытия залегал на глубине девяти километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Отмечается, что это уже третье землетрясение на востоке Мьянмы за прошедший месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Индонезии. Его очаг находился в 189 километрах к западу от островов Танимбар на глубине 196 километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.