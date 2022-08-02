Москва, , 03:34 — REGNUM Общая площадь природных пожаров на территории России выросла за сутки почти на 8 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар geralt

«За прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 55 лесных пожаров на площади 7 717 га. На 00:00 мск 2 августа, на территории Российской Федерации действовало 126 лесных пожаров на площади 87 364 га, по которым проводились работы по активному тушению», — отметили в ведомстве.

Утром 1 августа в России действовали 156 очагов возгораний, их общая площадь оценивалась в 79,4 тыс. гектаров. Таким образом, за сутки площадь, охваченная огнем, выросла почти на 8 тыс. гектаров.

Наиболее крупные очаги возгораний зафиксированы в Якутии — на республику приходится более половины всех горящих площадей в стране. Крупные очаги также зафиксированы в Магаданской области, Республике Коми, Хабаровском крае, а также в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

В ликвидации лесных пожаров в России принимают участие 3930 специалистов на 282 единицах спецтехники. Также к тушению возгораний привлекли 35 воздушных судов.