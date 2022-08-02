Белград, , 03:08 — REGNUM Против присоединения к антироссийским санкциям, введённым Евросоюзом, высказались 84% опрошенных граждан Сербии. Это следует из результатов исследования, опубликованных ежеквартальным изданием «Новая сербская политическая мысль».

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

О своей поддержке России, даже если такая позиция будет грозить санкциями ЕС против самой Сербии, заявили 60% опрошенных. При этом главной внешнеполитической опорой и партнёром Сербии Россию назвали более 24,5% опрошенных, за сближение с Китаем выступили 7%, с США — менее 1%.

Против вступления в НАТО высказались более 88% участников опроса, против вступления в Евросоюз — более 82%, если одним из условий будет признание Сербией независимости Косова.

В ходе исследования, проводимого с 22 июня по 5 июля, издание «Новая сербская политическая мысль» опросило порядка одной тысячи человек.

Как следует из предыдущего опроса, проведённого в начале июня, 59% граждан Сербии считают страны Запада виновными в конфликте на Украине и столько же опрошенных убеждены в том, что санкции больше вредят Западу, чем России.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад пользуется косовским вопросом, чтобы давить на Сербию и требовать отказа от неприятия санкций Евросоюза против России.

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