Москва, 2 августа 2022, 02:40 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску, поданному к производителю станков — ООО «Научно-технический центр «Завод балансировочных машин». 1 августа 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Никифорова — «о прекращении производства по делу о банкротстве», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.
Истцом в споре с заводом выступал Сбербанк, но ни сумма задолженности, ни причины оставления иска без рассмотрения пока не сообщались.
Слушания по делу, начатому ещё в сентябре 2021 года, неоднократно откладывались. В частности, в ФНС России отправлялись запросы об истребовании ряда документов.
Напомним, завод работает с 2015 года. На сайте его позиционируют как ведущее предприятие по производству балансировочных станков и виброизмерительной аппаратуры. Директор — Игорь Радчик, совладелец с апреля 2022 года — Раиса Радчик. Оставшиеся доли у Павла Дикарева и Константина Якутина.