Москва, 2 августа, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску, поданному к производителю станков — ООО «Научно-технический центр «Завод балансировочных машин». 1 августа 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Никифорова — «о прекращении производства по делу о банкротстве», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Истцом в споре с заводом выступал Сбербанк, но ни сумма задолженности, ни причины оставления иска без рассмотрения пока не сообщались.

Слушания по делу, начатому ещё в сентябре 2021 года, неоднократно откладывались. В частности, в ФНС России отправлялись запросы об истребовании ряда документов.