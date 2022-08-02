Багдад, , 02:38 — REGNUM Четверых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в иракских силовых структурах.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что две антитеррористических операции прошли в мухафазе Салах-эд-Дин. В ходе одной из них полиции удалось ликвидировать террориста-смертника, еще один скончался в ходе спецоперации. Также двух террористов ликвидировали на севере города Самарра, однако деталей произошедшего не предоставлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля авиация Ирака нанесла удары по базам террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате операции были ликвидированы восемь боевиков.