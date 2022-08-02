Москва, , 02:29 — REGNUM В арбитраж Москвы от АО «Корпорация «Росхимзащита» к Минобороны России поступил финансовый иск, который пока оставлен без движения. Истцу дали срок устранить недочеты до 29 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Созданная в том числе для развития потенциала в сфере разработки и производства средств защиты от оружия массового поражения, последствий техногенных аварий, катастроф корпорация потребовала взыскать в её пользу 19 207 759,64 рубля. Иск поступил в суд 22 июля, а 29 июля судья Крикунова оставила его без движения.

Корпорация зарегистрирована в ЕГРЮЛ в 2006 году. На сегодня АО позиционируется как платформа для развития 11 компаний. Предприятие являлось поставщиков свыше 100 госконтрактов, в том числе и с учреждениями Минобороны России.