Корпорация «Росхимзащита» подала многомиллионный иск к Минобороны России
Москва, 2 августа, 2022, 02:29 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от АО «Корпорация «Росхимзащита» к Минобороны России поступил финансовый иск, который пока оставлен без движения. Истцу дали срок устранить недочеты до 29 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.
Созданная в том числе для развития потенциала в сфере разработки и производства средств защиты от оружия массового поражения, последствий техногенных аварий, катастроф корпорация потребовала взыскать в её пользу 19 207 759,64 рубля. Иск поступил в суд 22 июля, а 29 июля судья Крикунова оставила его без движения.
Корпорация зарегистрирована в ЕГРЮЛ в 2006 году. На сегодня АО позиционируется как платформа для развития 11 компаний. Предприятие являлось поставщиков свыше 100 госконтрактов, в том числе и с учреждениями Минобороны России.