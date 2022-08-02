Оттава, , 02:18 — REGNUM Как минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в ресторане в канадской провинции Онтарио. Об этом 1 августа сообщил телеканал Fox News.

Пистолет после стрельбы Timothy Tsui

Уточняется, что стрельба произошла в городе Аяксе около 01:20 (08:20 мск) на южной Харвуд-авеню, в районе шоссе 401. Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле, в настоящее время он разыскивается.

Все пострадавшие при стрельбе были госпитализированы, состояние одного из них медики называют критическим.

Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства происшествия и устанавливают личность предполагаемого злоумышленника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при стрельбе в городе Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия.

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