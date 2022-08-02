Самара, , 02:18 — REGNUM Торги, в рамках которых планировали реализовать акции предприятия из дивизиона госкорпорации Ростех — АО «Тевис», не состоялись. Желающих приобрести актив за 2,9 млрд рублей не нашлось, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Судя по сведениям с сайта организатора, на торги не было подано ни одной заявки.

В целом планировалось продать пакет из более чем 644 млн акций самарского предприятия сферы теплоснабжения. Начальная цена превышала 2,941 млрд рублей.

Напомним, также «РТ Капитал» выставило на продажу имущество ещё ряда предприятий, в том числе бюро «Компас». Его планируется реализовать по цене свыше 9 млрд рублей.