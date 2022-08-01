В Поволжье не состоялись торги по продаже акций за 3 млрд рублей
Самара, 2 августа, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Торги, в рамках которых планировали реализовать акции предприятия из дивизиона госкорпорации «Ростех» — АО «Тевис», не состоялись. Желающих приобрести актив за 2,9 млрд рублей не нашлось, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.
Судя по сведениям с сайта организатора, на торги не было подано ни одной заявки.
В целом планировалось продать пакет из более чем 644 млн акций самарского предприятия сферы теплоснабжения. Начальная цена превышала 2,941 млрд рублей.
Справка: «Тевис» учреждено в 1996 году, прописано в Тольятти. Гендиректор — Глеб Максимов. За 2021 год выручка АО составила 2,4 млрд рублей.
Напомним, также «РТ Капитал» выставило на продажу имущество ещё ряда предприятий, в том числе бюро «Компас». Его планируется реализовать по цене свыше 9 млрд рублей.