Кентукки, США, , 02:08 — REGNUM В американском штате Кентукки число погибших в результате крупного наводнения, вызванного проливными дождями, возросло до 37 человек. Об этом губернатор штата Энди Бешир 1 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Ливень (сс) jarmoluk

Энди Бешир «Мы можем подтвердить, что число погибших возросло до 37, и ещё многие числятся пропавшими без вести».

По словам губернатора, в регионе ожидается усиление осадков, которые и так стали одними из самыми сильными за всё историю наблюдений.

Напомним, прошедшие в течение нескольких дней проливные дожди привели к масштабным подтоплениям и разрушениям домов во многих районах на юго-востоке штата. В шести округах власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По наиболее пострадавшим районам спасательные команды в поисках пострадавших передвигаются на моторных лодках. В эвакуации людей также задействованы вертолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 30 человек, в том числе шесть детей, погибли в результате наводнения в американском штате Кентукки.

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