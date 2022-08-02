Вашингтон, 2 августа 2022, 01:51 — REGNUM Президент США Джо Байден предоставит подробности о ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба американского Белого дома.
«Президент Байден расскажет подробности об успешной антитеррористической операции», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты Politico заявили о ликвидации главы главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. По их данным, спецоперацию организовывало ЦРУ. Утверждается, что жертв среди мирных жителей удалось избежать.
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