Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Президент США Джо Байден предоставит подробности о ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба американского Белого дома.

Белый дом Marineband.usmc.mil

«Президент Байден расскажет подробности об успешной антитеррористической операции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты Politico заявили о ликвидации главы главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. По их данным, спецоперацию организовывало ЦРУ. Утверждается, что жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Читайте ранее в этом сюжете: США ликвидировали главу террористов в Афганистане