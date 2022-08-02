Одесса, Украина, , 01:49 — REGNUM Петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе и замене его на памятник порноактёру Билли Херрингтону попросил рассмотреть горсовет Одессы президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 1 августа сказано в ответ на петицию на сайте украинского лидера.

Торжественное открытие памятника Екатерине II в Одессе. 1900

Обе петиции набрали необходимое для рассмотрения президентом Украины количество голосов — 25 тысяч. В своих ответах на обе петиции Зеленский отметил, что данный вопрос относится к компетенции местных властей. Кроме того, украинский лидер подчеркнул необходимость избавления от объектов, связанных с Россией.

«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией. Также в письме в Одесский городской совет мною отмечена важность защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», — сказано в ответе на сайте президента Украины.

Напомним, памятник основательнице Одессы Екатерине II был установлен в 1900 году по проекту украинского архитектора Юрия Дмитренко. После снесения в 1920 году, второй раз его восстановили в 2007 году.

Взамен памятника Екатерине II предлагается установить статую американского актёра Билли Херрингтона, прославившегося в порнофильмах 1990-х. Автор петиции предложил проект памятника, где актер Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. По мнению автора петиции, памятник будет популярен среди туристов и покажет поддержку Украиной ЛГБТ-сообщества.

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