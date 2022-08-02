Москва, , 01:46 — REGNUM Народная артистка СССР Мира Кольцова ушла из жизни в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба управления делами президента России.

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«1-го августа ушла из жизни народная артистка СССР, бессменный с 1979 года художественный руководитель — главный балетмейстер легендарного Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка», — рассказали в пресс-службе.

Причины смерти артистки не сообщаются. Церемония прощания с Кольцовой состоится в Светлановском зале Дома Музыки 3 августа. После этого артистку похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.

Мира Кольцова родилась 21 декабря 1938 года в Москве. Окончила хореографическое училище при Государственном академическом Большом театре СССР и театроведческий факультет ГИТИС. Свой творческий путь Кольцова начала в ансамбле «Березка», в котором служила на протяжении 65 лет. С 1979 года возглавила ансамбль и руководила им до конца своей жизни.