Ханой, , 01:38 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 1377 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на вьетнамской территории за 1 августа выявили на 101 зараженного меньше, чем в предыдущий день. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло10 781 009. За минувшие сутки случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией не фиксировалось. Всего с начала пандемии во Вьетнаме от осложнений COVID-19 умерли 43 093 человека.

Уточняется, что к настоящему времени во Вьетнаме выздоровели и выписались из медучреждений 9 923 044 пациента. При этом сейчас в стране зафиксировано 50 случаев тяжелого заболевания COVID-19, эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.