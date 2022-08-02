Москва, , 01:37 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днём Воздушно десантных войск (ВДВ). Праздничный приказ 2 августа опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

В своём обращении к солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам, а также к ветеранам ВДВ Шойгу подчеркнул, что «крылатая пехота» на протяжении всей истории «была и остаётся гарантом безопасности нашей Родины».

из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу «В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и после неё, в ходе локальных военных конфликтов, гвардейцы-десантники всегда с честью выполняли служебный долг, демонстрировали высочайший профессионализм, стойкость и мужество».

По словам министра, такие же качества личный состав ВДВ демонстрирует и во время специальной военной операции, действуя смело, грамотно и оперативно. Постоянно доказывая «готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки».

Шойгу поздравил всех с праздником, поблагодарил военнослужащих «за верную службу и ратный труд», и особо — ветеранов ВДВ, которые стояли «у истоков десантного братства» и сегодня передают опыт и знания подрастающему поколению.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с празднованием Дня ВДВ России, 2 августа в центре Москвы ограничат движение транспорта.

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