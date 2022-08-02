Лиссабон, , 01:26 — REGNUM Сегодня, 2 августа, в Лиссанбоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» футбольный клуб «Бенфика» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с датским «Мидтьюлланном». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ассистенты главного судьи — Хоес Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтеро.

Ответный матч состоится 9 августа 2022 года и пройдет в Раннерсе (Дания) на стадионе «БиоНутриа Парк — Ауто Си Парк», а стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.