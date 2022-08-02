Монако, , 01:21 — REGNUM Сегодня, 2 августа, «Монако» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с ПСВ из Эйндховена. Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 21:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Мауро Вивенци. Резервный арбитр — Давиде Герзини.

В последний раз «Монако» и ПСВ играли между собой 4 ноября 2021 года в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22. Тот матч завершился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Монако» не планирует расставаться с 26-летним атакующим полузащитником сборной России Александром Головиным, соглашение которого с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.