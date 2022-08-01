Марсель, Франция, 2 августа, 2022, 01:17 — ИА Регнум. 1 августа «Марсель» объявил об уходе 32-летнего испанского центрального защитника Альваро Гонсалеса. Футболист покинул клуб на правах свободного агента, так как истек срок предыдущего соглашения испанца с «Марселем».

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

В прошедшем сезоне Альваро Гонсалес принял участие в одиннадцати матчах за «Марсель» во всех турнирах (Лига 1, Кубок Франции, Лига Европы УЕФА, Лига Конференций УЕФА), в которых не смог отметиться результативными действиями.

За «Марсель» Альваро Гонсалес выступал с 19 июля 2019 года после перехода из «Вильярреала» на правах аренды. 1 июля 2020 года французский клуб выкупил футболиста за 4 миллиона евро. Ранее испанец также выступал за «Расинг», «Реал Сарагосу» и «Эспаньол».