Реймс, Франция, , 01:13 — REGNUM 24-летний центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Уэльса по футболу Джо Родон проведет следующий сезон во французском «Реймсе» на правах аренды. Об этом сообщили на официальном сайте «шпор».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Также «Реймс» сможет воспользоваться опцией выкупа Джо Родона за 24 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Джо Родон принял участие лишь в трех турах Английской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле суммарно 87 минут.

За «Тоттенхэм» Джо Родон выступает с 16 октября 2020 года после перехода из «Суонси» за 12,1 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает валлийского футболиста в 8 миллионов евро.