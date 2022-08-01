Берлин, 2 августа, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, франкфуртский «Айнтрахт» в матче первого раунда Кубка Германии сезона 2022/23 разгромил «Магдебург». Встреча, проходившая в Магдебурге на стадионе «МДЦЦ-Арена», завершилась со счетом 0:4.

(сс) Dirk Ingo Franke Болельщики «Айнтрахта» на трибунах

Забитыми мячами в составе «Айнтрахта» отметились Даити Камада (4’ Филип Костич, 59’ Рафаэль Борре), Йеспер Линдстрем (31’) и Лукас Аларио (90’ Рэндал Коло). Желтые карточки получили Тим Зехельманн и Кристиян Якич.

На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Марко Ахмюллер и Роберт Вессел.

Составы команд:

«Магдебург»: Райманн, Лоуренс, Белл Белл, Зехельманн, Эльфадли (Гнака, 32’), Квартенг, Муллен, Кремпики, Конде (Шека, 55’), Сьенза (Ито, 55’), Атик (Беяз, 70’).

«Айнтрахт»: Трапп, Тонгу, Туре, Тута (Хасебе, 66’), Соу, Камада, Костич, Гетце (Якич, 79’), Кнауфф (Чэндлер, 67’), Линдстрем (Коло, 67’), Борре (Аларио, 74’).