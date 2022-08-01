Пекин, 2 августа, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай снова предупреждает США, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, НОАК не будет сидеть сложа руки и предпримет решительные и твердые контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Пекин расценивает визит Пелоси на Тайвань как вмешательство в китайские внутренние дела. Также, по его словам, Вашингтон таким образом идет на открытую конфронтацию с Китаем, подпитывая сепаратистские настроения на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. Она переночует в гостинице, а на следующий день встретится с главой местной администрации.