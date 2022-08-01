Киев, 2 августа, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, проходящие службу в составе ВСУ на территории Украины, смогут продлить свой контракт с киевским режимом сразу на срок до 10 лет. Это следует из подписанного 1 августа указа президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Новый документ корректирует положение о прохождении военной службы в ВСУ для иностранных граждан и лиц без гражданства.

из указа президента Украины «Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлён сроком от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе».

В соответствии с прежней версией положения, иностранцы могли продлевать контракт на службу в ВСУ на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, директор офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев настаивает на личном разговоре Зеленского с президентом США Джо Байденом как можно быстрее.

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