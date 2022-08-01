Зеленский разрешил иностранным наёмникам продлевать контракт на 10 лет
Киев, 2 августа, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, проходящие службу в составе ВСУ на территории Украины, смогут продлить свой контракт с киевским режимом сразу на срок до 10 лет. Это следует из подписанного 1 августа указа президента Украины Владимира Зеленского.
Новый документ корректирует положение о прохождении военной службы в ВСУ для иностранных граждан и лиц без гражданства.
В соответствии с прежней версией положения, иностранцы могли продлевать контракт на службу в ВСУ на срок до пяти лет.
Как сообщало ИА REGNUM, директор офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев настаивает на личном разговоре Зеленского с президентом США Джо Байденом как можно быстрее.
Читайте также: Посол России вызван в шведский МИД из-за убитого на Украине наёмника