Ливерпуль, Великобритания, 2 августа, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Руководство «Эвертона» из Ливерпуля рассчитывает в текущее летнее трансферное окно продать 26-летнего ивуарийского опорного полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, выступавшего в прошедшем сезоне за московский ЦСКА. Об этом сообщило издание The Times.

Evertonfc.com «Эвертон»

В прошедшем сезоне Жан-Филипп Гбамен, выступая за ЦСКА на правах полугодичной аренды, принял участие в 11 турах Мир Российской премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также хавбек получил четыре желтые карточки.

За «Эвертон» Гбамен выступает со 2 августа 2019 года после перехода из «Майнца» за 25 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.