Нью-Дели, 2 августа, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли в результате пожара в больнице в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Сообщается, что возгорание произошло в трехэтажном здании больницы в городе Джабалпуре. На момент пожара в здании находились около 150 человек. Почти весь персонал и всех пациентов удалось эвакуировать. Тем не менее при пожаре погибли девять человек — четверо пациентов, трое медработников, одна няня и еще один человек, чью личность установить не удалось. Также тяжелые ранения получили восемь человек.

Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие девять спасателей. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.