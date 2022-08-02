Ницца, Франция, , 00:29 — REGNUM 1 августа французский клуб «Ницца» объявил о подписании контракта с 31-летним экс-полузащитником туринского «Ювентуса» и футболиста сборной Уэльса Аарона Рэмзи. Об этом сообщили на официальном сайте «Ниццы».

Аарон Рэмзи (сс) Ardfern

Футболист пополнил состав французского клуба на правах свободного агента. Ранее Рэмзи расторг контракт с туринским «Ювентусом» по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем сезоне Аарон Рэмзи, выступая за шотландской клуб «Глазго Рейнджерс» на правах аренды, принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Ювентус» Аарон Рэмзи выступал с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.