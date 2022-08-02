Ницца, Франция, 2 августа 2022, 00:29 — REGNUM 1 августа французский клуб «Ницца» объявил о подписании контракта с 31-летним экс-полузащитником туринского «Ювентуса» и футболиста сборной Уэльса Аарона Рэмзи. Об этом сообщили на официальном сайте «Ниццы».

Аарон Рэмзи
Аарон Рэмзи
(сс) Ardfern

Футболист пополнил состав французского клуба на правах свободного агента. Ранее Рэмзи расторг контракт с туринским «Ювентусом» по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем сезоне Аарон Рэмзи, выступая за шотландской клуб «Глазго Рейнджерс» на правах аренды, принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Ювентус» Аарон Рэмзи выступал с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.