Нью-Йорк, США, , 00:06 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 августа снижением на фоне итогов заседания ФРС и публикации экономической отчётности. Больше других потерял S& P 500.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 46,73 пункта (0,14%), до уровня 32 798,40 пункта. S& P 500 подешевел на 11,66 пункта (0,28%), до уровня 4118,63 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 21,71 пункта (0,18%), до уровня 12 368,98 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,91 (3,99%), до уровня $94,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах в понедельник, 1 августа, курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро.

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