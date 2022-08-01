Москва, , 23:50 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным для Минобороны России, стартовала вечером 1 августа с космодрома «Плесецк», сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Пуск ракеты с космодрома Плесецк Mil.ru

Как уточняется, запуск был осуществлён боевым расчётом космических войск ВКС России и прошёл в штатном режиме. Контроль за запуском и полётом ракеты осуществляется средствами наземного автоматизированного комплекса управления.

Подробностей о космическом аппарате, который должен быть выведен на орбиту, в сообщении не приводится.