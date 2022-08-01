Вашингтон, 1 августа, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Последний сезон «Флэша» от американского концерна Warner Bros. Entertainment выйдет в 2023 году. Информация об этом появилась 1 августа на сайте издания The Hollywood Reporter.

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Съемки последнего сезона должны начаться в августе 2022 года. Отмечается, что он будет сокращенным и включать в себя только 13 серий вместо привычных 24. Девятый сезон анонсирован на 2023 год, но точная дата выхода еще неизвестна.

Напомним, что «Флэш» с Грантом Гастином в главной роли выходит с 2014 года. Оценка сериала на iMDb составляет 7.6 баллов из 10.