Москва, 1 августа, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Восстановление дипломатических отношений между Венесуэлой и Колумбией — важный шаг на пути возобновления полноценного межгосударственного диалога, говорится в опубликованном 1 августа заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Mid.ru Мария Захарова

Отметив, что отношения двух стран в своё время были утрачены «по причине искусственно насаждаемого извне непризнания законного правительства Венесуэлы», Захарова заявила, что теперь страны смогут разобраться и с проблемой миграции, и с торговлей, и с безопасностью на границе.

Напомним, 28 июля состоялась встреча министров иностранных дел Венесуэлы и Колумбии Карлоса Фариа и Альваро Лейвы, по итогам которой было опубликовано совместное заявление о восстановлении дипломатических и консульских венесуэльско-колумбийских отношений.