Будапешт, , 23:32 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил о том, что он руководит независимой страной и заявил, что Брюссель не является «начальником» для Будапешта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Об этом Орбан сообщил 1 августа на своей странице в соцсетях.

«Нам Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация», — написал Орбан.

При этом он пояснил, что Венгрия участвует в процессе принятия решений Евросоюза, но препятствует им, если они ей не подходят.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Венгрии учредили Совет обороны с особыми полномочиями, в том числе с правом принятия политических решений. Первым главой Совета стал действующий премьер-министр страны Виктор Орбан.

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