Барселона, Испания, , 23:26 — REGNUM Каталонская «Барселона» продаст 21-летнего американского флангового атакующего защитника Сержиньо Деста, если клуб подпишет защитника лондонского «Челси» и сборной Испании Сесара Аспиликуэту.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказывается отпускать Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо в «Барселону» из-за срыва трансфера центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 2021/22 Сержиньо Дест принял участие в 21 туре регулярного чемпионата, в котором отметился тремя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.