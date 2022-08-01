Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Партию противотанковых ракетных комплексов Javelin США могут продать Британии: Госдеп одобрил такую сделку, сообщает 1 августа на своём сайте Пентагон.

ПТРК Javelin

Уточняется, что Госдеп одобрил продажу британцам 513 единиц Javelin на сумму $300 млн в рамках госпрограммы по продаже военной техники за рубеж.

Американцы заявляют о ряде преимуществ Javelin, в числе которых возможность поражать не только наземные цели, но и ударные вертолёты на небольшой высоте и при небольшой скорости. К недостаткам относятся сравнительно небольшая дальность стрельбы и необходимость расположения цели в зоне прямой видимости.

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