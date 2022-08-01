Манчестер, Великобритания, , 23:24 — REGNUM 29-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Алекс Теллеш может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, на бразильца претендует «Севилья».

За «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллеш выступает с 5 октября 2020 года после перехода из португальского клуба «Порту» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алекс Теллеш принял участие в 21 туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отдал четыре результативные передачи и получил одну желтую карточку. В составе сборной Бразилии латераль сыграл в пяти матчах отборочного турнира к чемпионата мира 2022.