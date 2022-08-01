Ямусукро, , 23:21 — REGNUM В северной части Кот-д’Ивуара более 20 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика, сообщает 1 августа местное издание Abidjan.net со ссылкой на экстренные службы.

Абиджан, Кот-д’Ивуар International Labour Organization ILO

Катастрофа произошла на автотрассе между городами Абиджан и Алепе.

На данный момент известно о 21 погибшем, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Медики и спасатели пытаются извлечь пострадавших и тела погибших из искореженного салона микроавтобуса.

Причины автокатастрофы выясняются.

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